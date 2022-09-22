هيئة الأسرى: الاحتلال يؤجل النطق بالحكم بحق أحد مساعدي أسرى نفق الحرية

أجَلَت محكمة الاحتلال الإسرائيلية في مدينة الناصرة، النطق الحكم بحق الأسير قصي مرعي ( أحد الأسرى الذين وُجهت لهم مساعدة أسرى نفق الحرية)، حتى تاريخ 20 تشرين أول/أكتوبر القادم.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى في هذا الصدد، أن محاكم الاحتلال كانت قد أصدرت أحكاماً مختلفة خلال شهر أيار الماضي بحق أسرى نفق الحرية والأسرى الآخرين الذين وُجهت لهم تهمة المساعدة، باستثناء الأسير مرعي والذي لم تنطق المحكمة الإسرائيلية بالحكم عليه حتى الآن كباقي الأسرى.

وأضافت أن نيابة الاحتلال طالبت بالحكم على الأسير مرعي كغيره من الأسرى المتهمين بالمساعدة، وذلك بسجنه الفعلي لمدة 4 سنوات مع دفع غرامة مالية، غير أن محامي الأسير طالب بالاكتفاء بفترة اعتقاله السابقة وعدم فرض حكم إضافي بحقه.

وأشارت أنه بتاريخ 18 من الشهر المقبل ستعقد جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من قبل الطاقم القانوني في الهيئة في ما يتعلق بالحكم على الأسير مرعي.

يذكر بأن الأسير مرعي (22 عاماً) من مخيم جنين اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 13 من حزيران 2020 وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا بتهمة "إلقاء الحجارة، والأكواع"، وتنقل بين عدة سجون خلال فترة اعتقاله.