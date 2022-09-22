إيران تكشف عن منظومة صاروخية يمكنها الاشتباك مع 4 أهداف في وقت واحد

أزاح الحرس الثوري الإيراني، لأول مرة، اليوم الخميس 22/7/2022، الستار عن صاروخ "رضوان" أرض-أرض، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية شهد استعراض صاروخ "خيبر شكن" بعيد المدى، ونظام صواريخ "رضوان" لأول مرة، وذلك خلال مراسم إحياء ذكرى أسبوع الدفاع المقدس.

وخلال العرض العسكري، تم الكشف أيضا لأول مرة عن نظام صواريخ وذلك بمدى 200 كم، ومنظومة صواريخ سوم خرداد بمدى 144 كم ويمكنه الاشتباك مع 4 أهداف في وقت واحد.

وكان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، حذر في وقت سابق، من أن "القوات المسلحة لن تتسامح مع أي تغيرات أمنية وحدودية تهدد مصالح إيران".

وقال باقري، خلال عرض عسكري في طهران: "لن نتسامح مع حدود بلدان المنطقة، وننصح أذربيجان وأرمينيا بحل مشاكلهما من خلال الحوار"، مؤكدا أن "إيران سترد بشكل مدمر على الاعداء إن اخطأوا في حساباتهم".

وقامت القوات البرية في الجيش الإيراني بإجراء أكبر مناورات عسكرية في تاريخها، بمشاركة أسلحة مختلفة، في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وذكرت وكالة "فارس" أن مناورة القوات البرية في الجيش الإيراني تعد الأكبر في تاريخ تلك القوات البرية، حيث تستمر لمدة يومين، في مدينة نصر آباد التابعة لمحافظة أصفهان، تحت عنوان "الاقتدار 1401".

ونقلت الوكالة عن العميد كريم جشك، المتحدث باسم المناورات العسكرية للقوات البرية الإيرانية: "تجرى هذه المناورات بمشاركة قوات المشاة والمدرعات والمدفعية والقوات الجوية والطائرات دون طيار، والهندسة والمحمولة جواً ووحدات الحرب الإلكترونية، وبدعم من الوحدات العسكرية".