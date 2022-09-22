معلومات عن أضخم 5 أساطيل حربية في الخليج.. إيران تتصدر

تمتلك إيران أضخم أسطول حربي في منطقة الخليج، وتصنف قواتها البحرية في المرتبة رقم 21 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.

وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إحصاءات حول أضخم 5 أساطيل حربية في منطقة الخليج وعدد الوحدات البحرية التابعة لكل منها في 2022:

إيران: يحتل الأسطول الإيراني المرتبة الأولى في الخليج ورقم 21 عالميا.

الكويت: يحتل الأسطول الكويتي المرتبة الثانية خليجيا ورقم 24 عالميا.

الإمارات: يحتل الأسطول الإماراتي المرتبة الثالثة خليجيا ورقم 36 عالميا.

العراق: يحتل الأسطول العراقي المرتبة الرابعة عربيا ورقم 40 عالميا.

السعودية: يحتل الأسطول السعودي المرتبة الخامسة خليجيا ورقم 43 عالميا.

ما هو عدد الوحدات البحرية التي تملكها كل دولة؟

تمتلك إيران أكبر عدد من الوحدات البحرية التابعة لأسطولها الحربي وتقدر بـ 142 وحدة بحرية.

وتليها القوات البحرية الكويتية بـ 123 وحدة بحرية، ثم البحرية الإماراتية بـ 79 وحدة بحرية.

مروحية إم إتش 60 سي هوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2020

معلومات عن المروحيات القتالية التي تسلمتها البحرية السعودية

ويصل عدد الوحدات البحرية في الأسطول الحربي العراقي إلى 63 وحدة بحرية، ويليه القوات البحرية السعودية بـ 57 وحدة بحرية.

هل تمثل تلك الإحصاءات المنشورة القوة الفعلية للدول الخمس؟

ويضاف إلى ذلك أن بعض الدول التي تطور وحدات بحرية صغيرة لا تكون ضمن الإحصاءات بسبب عدم توافر معلومات عنها وعن فاعليتها القتالية.سمية.

ولأن جميع دول العالم التي تمتلك جيوشا ضخمة تفرض قدرا كبيرا من السرية على قدراتها العسكرية، فإن القوة الفعلية لأي دولة ربما تكون أكبر بكثير مما يتم الكشف عنه.

ويضاف إلى ذلك أن بعض الدول التي تطور وحدات بحرية صغيرة لا تكون ضمن الإحصائيات بسبب عدم توافر معلومات عنها وعن فاعليتها القتالية.

سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي,

وعلى سبيل المثال، فإن إحصاءات "غلوبال فاير بور" إلى امتلاك إيران 142 وحدة بحرية، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيطلق غدا الخميس، عرضا بحريا في الخليج بمشاركة أكثر من 1400 زورق من فئات مختلفة.