القيادي الزهار: استمرار اعتداءات الاحتلال على القدس سيكون سبباً في معركة نهايتها زوال الكيان

أكد الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة المقاومة الإسلامي "حماس"، اليوم الخميس22/9/2022، أن استمرار عدوان الاحتلال في القدس والمقدسات سيكون سببًا في إشعال معركة كبرى نهايتها زوال الاحتلال، وسيبقى سيف القدس مشرعاً حتى زوال الاحتلال.

وحمل القيادي الزهار خلال مؤتمر صحفي حول ما يجري في المسجد الأقصى، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات الانتهاكات بحق الأقصى وجر المنطقة كلها إلى حرب دينية مفتوحة.

وأكد أن الجرائم في القدس تهدف إلى طمس المعالم الدينية والإسلامية وتغيير الوجه الإسلامي الحقيقي في القدس وصولاً إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني.

ودعا الزهار، أهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل لشد الرحال إلى المسجد الأقصى دفاعا عن المدينة المقدسة.

كما طالب السلطة في رام الله أن تقوم بحماية القدس والأقصى بدلا من التنسيق الأمني وملاحقة المطاردين خدمة للاحتلال الأمر الذي يشكل خيانة عظمى للقدس والأقصى.

وطالب الأردن بالتدخل الفوري لحماية القدس، داعياً الدول العربية للتحرك الفوري لردع الاحتلال وإجباره على وقف مخططاته العنصرية.

وأكد القيادي الزهار، التزام حماس المطلق والشعب الفلسطيني بالدفاع عن حقوق شعبنا ومقدساته بكل الوسائل الممكنة، وهذه الانتهاكات لن تمر ونحذر من استمرار تكرار الانتهاكات الصهيونية بحق القدس.