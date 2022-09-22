رسمياً الآن تفعيل رابط المنحة القطرية الـ100 دولار لشهر سبتمبر

رسمياً تفعيل رابط المنحة القطرية الـ100 دولار لشهر سبتمبر- تفعيل رابط المنحة القطرية الـ100 دولار لشهر سبتمبر- يبحث الكثير عن موعد تفعيل رابط المنحة القطرية الـ100 دولار لشهر سبتمبر، بعد أن تم الإعلان في وقت سابق عن صرف المنحة القطرية عبر اللجنة القطرية، حيث ينتظرها آلاف المواطنين الذين تصرف لهم المنحة القطرية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية رسمياً تفعيل رابط المنحة القطرية الـ100 دولار لشهر سبتمبر.

تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر سبتمبر 2022

وينتظر الآلاف من المواطنين تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 9/2022، كون أن هذه المنحة تعتبر هي مصدر رزق وحيد لهم، فيعولون عليها في جلب أدنى احتياجات أسرهم ومنازلهم، كونهم متعطلون عن العمل منذ سنوات طويلة بفعل الحصار الإسرائيلي الخانق الذي دفع باتجاه تدمير الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وإغلاق معظم المنشآت الاقتصادية والصناعية، وتسريح الآلاف من العمال وانضمامهم إلى صفوف البطالة التي بلغت نسبتها أكثر من 55%.

من هنا: فيما يلي رابط المنحة القطرية الـ100 دولار لشهر سبتمبر

موعد تفعيل رابط المنحة القطرية الـ100 دولار لشهر سبتمبر

وأعلنت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت اليوم الخميس 22/9/2022، موعد تفعيل رابط المنحة القطرية الـ100 دولار، حيث قالت أنه خلال الساعات القليلة القادمة سيفعل رابط فحص ال 100$ للمستفيدين، وستصل رسائل كذلك على رقم جوال المستفيد.

وبينت، أن معايير الاستلام في هذه المرة لمن استلم أقل من 30 مرة، ومن استلم أكثر من 30 مرة وعنده 3 من الأبناء أو أكثر.

وأشارت الكحلوت إلى أنه تم توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر، ومن ليس لديه هاتف محمول إلى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد، وكذلك من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل.

وأكدت الكحلوت، أن المرضى المسافرين المتوفر لديهم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة ومرافقيهم ويسافرون بانتظام من خلال المعابر لتلقي العلاج تم استثنائهم وارجاعهم للمنحة القطرية ووضعت آليات لصرف المنحة لهم.

أما فيما يخص العمال الذين حصلوا على تصريح عمل في الداخل المحتل ولم يستفد منه وأعاد التصريح لوزارة العمل، فأوضحت الكحلوت، أن وزارة العمل تقوم بإرسال الكشوفات لوزارة التنمية الاجتماعية حتى يتم اعتمادهم في المنحة القطرية.

وقالت :"من يواجه مشكلة في الكود عليه التواصل على الرقم المجاني 1700277277، لان موضوع الكود متعلق بالأمم المتحدة وهم من يرسلوه للمستفيدين وليس وزارة التنمية.

موعد صرف المنحة القطرية عبر مكاتب

جدير بالذكر، أن الأمم المتحدة تصرف شهرياً المنحة القطرية، حيث بدأت بصرف المنحة القطرية الشهر الماضي في الـ18 من أغسطس ، عبر المكاتب المنتشرة في القطاع .

وقبل الإعلان عن عملية صرف 100 دولار من المنحة القطرية ، تبدأ اللجنة قبل أيام قليلة من صرفها وتوزيعها عبر جميع فروع البريد بإرسال رسال للمنتفعين عبر هواتفهم النقالة في أنهم سيحصلون عليها مع التعرف على موعد الاستلام .

السفير محمد العمادي يحدد موعد صرف المنحة القطرية شهر سبتمبر

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر سبتمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 22/09/2022م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.