التنمية: خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار

أكدت الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت، صباح اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، أنه خلال الساعات القليلة القادمة سيفعل رابط فحص ال 100$ للمستفيدين، وستصل رسائل كذلك على رقم جوال المستفيد.

وأوضحت الكحلوت في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن معايير الاستلام في هذه المرة لمن استلم أقل من 30 مرة، ومن استلم أكثر من 30 مرة وعنده 3 من الأبناء أو أكثر، مشيرة إلى أنه تم توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر، ومن ليس لديه هاتف محمول الى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد، وكذلك من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل.

وقالت: "المرضى المسافرين المتوفر لديهم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة ومرافقيهم ويسافرون بانتظام من خلال المعابر لتلقي العلاج تم استثنائهم وارجاعهم للمنحة القطرية ووضعت آليات لصرف المنحة لهم".

وأضافت: "فيما يخص العمال الذين حصلوا على تصريح عمل في الداخل المحتل ولم يستفد منه وأعاد التصريح لوزارة العمل، تقوم وزارة العمل بإرسال الكشوفات لوزارة التنمية الاجتماعية حتى يتم اعتمادهم في المنحة القطرية".

وختمت تصريحها بالقول: "من يواجه مشكلة في الكود عليه التواصل على الرقم المجاني 1700277277، لان موضوع الكود متعلق بالأمم المتحدة وهم من يرسلوه للمستفيدين وليس وزارة التنمية".

وبدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية اليوم الخميس 22/9/2022، بصرف دفعة من المنحة القطرية الـ 100 دولار من شهر سبتمبر 2022 على الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر سبتمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة اليوم الخميس الموافق 22/09/2022م.