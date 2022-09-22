"أبل" تحسم الجدل حول وجود مشاكل في هواتف "آيفون - 14"

أكدت شركة "أبل" الأمريكية وجود مشاكل جديدة في هواتف "آيفون - 14" و"آيفون - 14 برو" بعضها يؤدي إلى تعطيل الكاميرا عند التقاط صور أو فيديوهات بواسطة تطبيقات أخرى.

وجاء ذلك بعدما دعت الشركة مستخدميها إلى تنزيل التحديث "آي أو إس 16.0.1" لحل مشاكل سابقة تتعلق باستخدام تطبيق "فيس تايم"، حسبما ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية، أمس الأربعاء.

ولفتت المجلة إلى أن شركة "أبل" نشرت وثيقة دعم جديدة على موقعها الرسمي أشارت فيها إلى أن مشكلة هواتف "آيفون - 14" و"آيفون - 14 برو" مع تطبيق "فيس تايم"، ربما لا يتم حلها حتى بعد التحديث الجديد.

ولفتت الشركة إلى أن المستخدمين ربما يواجهون بعض المشاكل وأبرزها:

عدم استقبال اتصالات "فيس تايم" والرسائل الفورية "آي مسج".

ظهور إشعار رسائل باللون الأخضر بدلا من الأزرق عند إرسال رسالة لجهاز "أبل" آخر.

تجزئة رسائل المحادثات إلى جزئين.

ظهور أخطاء في بيانات مرسل الرسائل عند استلامها من الطرف الآخر.

ولفتت المجلة إلى تقارير من مستخدمين تشير إلى وجود مشاكل في الكاميرا الخاصة بهواتف "آيفون - 14" و"آيفون - 14 برو" عند استخدامها لالتقاط صور بواسطة طرف ثالث مثل تطبيقات "سناب شات" و"انستغرام" و"تيك توك"، مشيرة إلى أنها لا تعمل في مثل تلك الحالات.

كما أشارت المجلة إلى تقارير أخرى من مستخدمين تشير إلى حدوث اهتزاز في عدسات الكاميرا عند استخدامها لالتقاط صور بواسطة تطبيق آخر، وهو ما أكده مستخدمون آخرون.