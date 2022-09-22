سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر صرف اليورو والذي تراجع في معاملات اليوم الخميس لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، وسط توقعات بزيادة سعر الفائدة، كما لاحظنا زيادة الاهتمام عبر محركات البحث بشأن أسعار العملات في جمهورية مصر العربية، لذلك قررنا أن نقدم لكم سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022

وانخفض سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى 19.25 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 19.24 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل نحو 19.17 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022

وبلغ سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) نحو 19.23 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

وعن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية سجل نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى بنك Saib بنحو 19.15 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى إيجي بنك EG Bank نحو 19.26 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليصل إلى 19.44 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.38 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري "cbe.org.eg".

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

وجاء سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى بنك الإسكندرية بنحو 19.41 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك Saib نحو 19.37 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في إيجي بنك EG Bank سجل نحو 19.49 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.