الاحتلال يستهدف مركبة صرف صحي شرق خانيونس

استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس 22/9/2022، مركبة صرف صحي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال المتمركزة داخل الخط الفاصل على الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس بإطلاق قنابل الغاز تجاه شاحنة الصرف الصحي.

جدير بالذكر، أنّ المناطق الحدودية الشرقية للقطاع تشهد بين الحين والآخر توغلات للآليات وإطلاق نار متواصل، تحت ذرائع أمنية، ما يتسبّب في حرمان المزارعين من استغلال تلك المنطقة ومحيطها في الزراعة.

وينصب الاحتلال أسلاكًا شائكة في أغلب المناطق الشرقية للقطاع بشكلٍ دوري؛ ويتعمّد تجريف أراضي المواطنين المحاذية لحرمان أصحابها من الاستفادة منها.