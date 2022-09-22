سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022.. سعر صرف الدولار في بنوك مصر اليوم، معظم الناس في جمهورية مصر العربية تهتم بالاطلاع على أسعار العملات الأجنبية مقابل عملتهم الوطنية وهي الجنيه المصري، حيث تحرص على معرفة سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد، لاسيما الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، كون العملات المذكورة من أبرز العملات التي يتم تداولها في البلاد، لذلك هم يعتبرون الاطلاع على أسعار العملات من أهم الأعمال التي يقومون بها مطلع كل صباح.

سعر الدولار اليوم الخميس في مصر

ويهتم المصريون بالاطلاع على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، لاسيما الدولار الأمريكي، ويبحث المصريون باستمرار عن، سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022.. سعر صرف الدولار في بنوك مصر اليوم، خاصة أنه يسجل تراجعاً ملحوظا منذ سنوات، وهو ما أدى اتخاذ قرار من السلطات المصرية المختصة بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار اليوم الخميس في مصر، لتطلعوا عليها وتتعرفوا على أسعارها.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس

ويبحث المواطنون في مصر عن، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس، لا سيما أن هناك فئات عدة من الشعب المصري تهتم كثيرا بالاطلاع على أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية في مصر، خاصة التجار والمستثمرون والصرافون والذين يتقاضون رواتب بالدولار، وغيرهم، حيث سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 19.44 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم سجّل سعر الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس وصل سعر الدولار إلى 19.37 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل سعر الدولار 19.35 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار في بنوك: "المصرف المتحد، التجاري الدولي، الإسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر الآن

كما يبحث المصريون عن، سعر الدولار في مصر الآن، حيث وصل سعر الدولار في بنوك بنم التنمية الصناعية، الإمارات دبي، العربي الدولي، إلى 19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، بينما في بنوك: "مصر، العربي الإفريقي، الأهلي المصري" سجل سعر الدولار 19.39 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 22 9 2022

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 22 9 2022، ويحسم البنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة على المعاملات المصرفية غدًا الخميس، حيث تبحث لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي؛ سعر عائد الفائدة على المعاملات البنكية خلال اجتماعها السادس المحدد له خلال العام الجاري، وبذلك نكون قد أرفقنا لكم، سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022.. سعر صرف الدولار في بنوك مصر اليوم.