بعد قرار الفيدرالي ..بكم سعر الدولار النهاردة في البنوك المصرية الخميس 22/9/2022

سجل سعر صرف الدولار الامريكي في البنوك المصرية اليوم الخميس 22/9 سبتمبر/2022 ارتفاعاً مقابل الجنية وباقي العملات الاجنبية بعد قرار الفيدرالي الامريكي رفع الفائدة مساء أمس الاربعاء ، ليكون هذه الزيادة والرفع للفائدة هي الثالثة توالياً بنسبة 0,75 نقطة مئوية من قبل لجنة السوق المفتوحة الفدرالية المكلفة وضع السياسات في الاحتياطي الفدرالي، وفي إطار مواصلة جهود خفض التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً ، حيث سجل اليوم

أعلى سعر لصرف الدولار بقيمة 19.49 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع بارتفاع قدره 5 قروش.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 22/9 سبتمبر/2022

وسجّل سعر الدولار في بنك إيران للتنمية" 19.42 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد وصل سعر صرف الدولار إلى 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 19.44 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم سجّل سعر الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في كريدي أجريكول إلى 19.40 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي مسجلاً 19.44 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

بعد قرار الفيدرالي ..كيف جاءت اسعار الدولار

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 19.37 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل سعر الدولار 19.35 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

وسجّل سعر صرف الدولار في بنوك: "المصرف المتحد، التجاري الدولي، الإسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك:" بنم التنمية الصناعية، الإمارات دبي، العربي الدولي" إلى 19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

وفي بنوك: "مصر، العربي الإفريقي، الأهلي المصري" سجل سعر الدولار 19.39 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.