مقاومون يستهدفون "حاجز صرة ومستوطنة براخا" في نابلس

استهدف مقاومون فلسطينيون فجر اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، حاجز صرّة ومستوطنة براخا في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعمليتي إطلاق نار وانسحاب المنفذين.

ونفذ المقاومون عملية إطلاق نار تجاه حاجز صرّة الاحتلالي غرب مدينة نابلس، وانسحاب جنود العرين بِسلام، دون وقوع إصابات في صفوفهم.

وفي عملية أخرى أقدم مجموعة من المقاومين بتنفيذ عملية إطلاق نار أخرى تجاه مُغتصبة براخا جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة.

وارتفعت وتيرة عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلين خلال الفترة الأخيرة، رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين.