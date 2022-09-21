أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة، والذي ارتفع متأثرا بارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم التفاصيل الكاملة عن عيارات الذهب في جمهووية مصر العربية، لا سيما مع زيادة الاهتمام من قبل المواطنين خاصة التجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصرافة والصاغة، فقررنا أن يقدم لكم أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22 سبتمبر 2022.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22 سبتمبر 2022

زاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 1287 جنيهًا، وفقا لسعيد إمبابي.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل ، وجرام الذهب عيار 18 سجل ،

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) إلى 1226 جنيهًا.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 965 جنيهًا.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 751 جنيهًا.

سعر الأوقية الذهب اليوم الخميس في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية نحو 40021 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 9008 جنيهات.