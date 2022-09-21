"مجمع الشفاء" ينوه للمواطنين بشأن تطوير قسم الاستقبال والطوارئ

نوهت إدارة مجمع الشفاء الطبي بغزة، مساء اليوم الأربعاء، للمواطنين، بشأن إعلان البدء في المرحلة الأولى من تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بداية الأسبوع القادم.

وقالت إدارة مجمع الشفاء في بيان صحفي،: "بداية الأسبوع القادم ستبدأ المرحلة الأولى من تطوير قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، لذا نلتمس عذرا منكم ونتمنى تفهمكم في هذه المرحلة".

وأضافت، أنه سيكون هناك بعض التغيرات في تقديم الخدمة، حيث سيغلق طوارئ الجراحة، وسيتم العمل في طوارئ الباطنة مع قسم التوسعة لجميع الحالات، والغرز والجبس ستكون في العيادة الخارجية في مبنى القدس مقابل قسم الأشعة".

وبينت أن هذا القسم سيكون بإذن الله نموذجيا وسيخدم أهلنا لعشرات السنين بحيث سيحتوي على 50 سرير، 8 أسرة عناية مركزة، غرفتين للأشعة وغرفة للتصوير التليفزيوني، غرفتين للجبس وغرفتين للفرز، مع صالات انتظار للمرضى، مع وجود طواقم مدربة للتعامل مع الحالات الطارئة".

وأهاب مجمع الشفاء بالأهالي لتفهم هذه المرحلة، والتعاون مع الطاقم الطبي والإداري، واتباع الإرشادات التي ستكون معلقة في جميع الأماكن، وعدم الاكتظاظ وان يكون مرافق واحد مع المريض.