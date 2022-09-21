سعر الدولار في سوريا الخميس 22 سبتمبر 2022.. سعر اليورو والاسترليني اليوم في سوريا اليوم الخميس، يواصل المواطنون في سوريا بالاطلاع على أسعار علتهم الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، والتي أبرزها الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي، لاسيما مع تسارع ارتفاع وانخفاض الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في ظل استمرار الأزمة السوريا والاقتتال الداخلي منذ أكثر من عشر سنوات، وهو ما أدى إلى ضعف الاقتصاد السوري وانهيارالليرة السورية مقابل الدولار الأمريكية على وجه الخصوص.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022

ويبحث السوريون باستمرار وفي كل لحظة عن، سعر الدولار في سوريا الخميس 22 سبتمبر 2022.. سعر اليورو والاسترليني اليوم في سوريا اليوم الخميس، وخاصة في أن الأزمة في البلد الشامي لا تزال مستمرة ولم تنهي منذ أكثر من عقد من الزمن، وهو ما أثر عليها سلبا وعلى اقتصادها وعملتها الوطنية، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، حتى تطلعوا عليها لاسيما من يرغب بذلك.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس

الاقتتال الداخلي في سوريا أدى إلى فوضى على الأسعار والعملات والنفط والمنتجات والذهب وكل المنتجات العالمية، لهذا تتغير الأسعار كل ساعة تقريبا، لذلك يتطلع السوريون على شاشات البورصة المحلية والعالمية والصفحات الرسمية للبنوك الرسمية وشركات الصرافة للاطلاع على سعر الدولار في سوريا وتحديثاتها اليومية، ويبحثون عن، سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس، حيث تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ونزل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4550 ليرة للشراء، و4570 ليرة للبيع، مقابل 4555 ليرة للشراء، و4575 ليرة للبيع.

أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022

ويبحث السوريون عن، أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، إذ قال البنك المركزي السوري، في بيان أمس الأول الإثنين، إنه خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار، وكان السعر الرسمي لليرة قبل الخفض 2814 للدولار، وبالخفض الذي أقدم عليه البنك المركزي اليوم تكون العملة السورية قد فقدت نحو 7% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 22 سبتمبر 2022 https://t.co/boK2jAJmfP — الاسطورة (@ostoratv) September 21, 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 في سوريا

ويبحث السوريون أيضا عن، سعر اليورو والإسترليني اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 في سوريا، حيث سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4513 ليرة للشراء، و4538 ليرة للبيع، مقابل 4566 ليرة للشراء، و4591 ليرة للبيع، أمس، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية (السوداء) 5153 ليرة للشراء، و5186 ليرة للبيع، مقابل 5204 ليرات للشراء، و5237 ليرة للبيع، أمس، وبذلك نكون قدر أرفقنا لكم، سعر الدولار في سوريا الخميس 22 سبتمبر 2022.. سعر اليورو والاسترليني اليوم في سوريا اليوم الخميس.