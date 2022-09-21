سسعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، والذي انخفض في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين بأسعار الذهب في السعودية ، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سسعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 سبتمبر 2022.

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 سبتمبر 2022

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 202.67 ريال (53.87 دولار) مقابل 202.29 ريال (53.84 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 177.34 ريال (47.14 دولار) مقابل 177.01 ريال (47.11 دولار)، أمس.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في السعودية

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 152.01 ريال (40.40 دولار) مقابل 151.72 ريال (40.38 دولار)، أمس.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118.23 ريال (31.42 دولار) مقابل 118 ريالا (31.41 دولار)، أمس.

سعر الأوقية الذهب في السعودية اليوم الخميس

وزاد سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية خلال التعاملات الصباحية إلى 6303 ريالات (1675 دولارا) مقابل 6291 ريالا (1674 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الخميس

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1419 ريالا (377.09 دولار) مقابل 1416 ريالا (376.88 دولار).