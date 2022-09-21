بيان: كل 4 ثوان هناك شخص يموت من الجوع في العالم

دعت أكثر من 200 منظمة غير حكومية، في 75 بلدا، إلى تحرّك دولي حاسم من أجل "إنهاء أزمة الجوع المتصاعدة في العالم"، محذرة من أن التقديرات تفيد بأن شخصا يموت كل أربع ثوانٍ في العالم من الجوع.

وقالت تلك المنظمات في بيان صحفي"، إن "عددا مروّعا من الناس يبلغ 345 مليونا يعيش حاليا في حالة جوع شديد، وهو رقم ازداد بأكثر من الضعف منذ العام 2019".

وأضاف البيان: "رغم تعهّدات قادة العالم بعدم السماح إطلاقا بوقوع مجاعة في القرن الـ21، فقد باتت المجاعة وشيكة أكثر في الصومال. حول العالم، هناك 50 مليون شخص على حافة المجاعة في 45 بلدا".

وبينما أشارت المنظمات إلى تقديرات تفيد بأن ما يقرب من 19700 شخص يموتون من الجوع كل يوم، ذكرت بأن ذلك يترجم إلى موت شخص من الجوع كل أربع ثوان.