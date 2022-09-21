الرابطة الإسلامية تطلق حملة رقمية بعنوان "منهاجنا فلسطيني" رفضًا لأسرلة المنهج الفلسطيني

أطلقت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حملة تغريد على وسائل التواصل الاجتماعي رفضًا لأسرلة المنهاج الفلسطيني وإسنادًا لأهل القدس تحت وسم #منهاجنا_فلسطيني

وتفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون وعرب مع الحملة بالتغريد على وسم "#منهاجنا_فلسطيني"، داعين للتضامن الواسع والشامل مع الأهالي في مدينة القدس رفضًا لأسرلة المنهج الفلسطيني.

وتداولوا تغريدات ومنشورات ومحتويات وتصاميم داعمة لصمود أهالي القدس في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في تحريف المنهاج الفلسطيني، منددين إجراءات الاحتلال الإسرائيلي من تحريفٍ واضح للمنهاج الفلسطيني ومحاولة طمسه وتحريفه

وحقق وسم "#منهاجنا_فلسطيني عبر منصة تويتر ما يزيد عن 31 ألف تغريدة ليكسر حاجز الترند

وأكدت الرابطة الإسلامية، الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأن محاولات الاحتلال لأسرلة المنهاج في القدس المحتلة لن تنجح في حرف أجيالنا وكي وعيهم، وستظل هذه الأجيال متاريس تحدي لعدوانه وبطشه.

واعتبرت الرابطة خلال بيان لها بأن الاحتلال الصهيوني يحاول مؤخراً فرض منهاج مزور ومحرف ليتم تدريسه عنوة في مدارس مدينة القدس، حيث استغل حالة الضعف التي تعاني منها أمتنا لينتقل من محاولات التدخل في المنهاج الفلسطيني وحذف بعض المصطلحات والفقرات.



