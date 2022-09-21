مباراة ودية بين منتخبي روسيا وإيران

تحدث المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم، فاليري كاربين عن فرص إقامة مباراة ودية بين "الدب الروسي" ومنتخب إيران.

وقال كاربين في تصريحات نقلها موقع "championat.com": "مباراة إيران (مع روسيا) ستقام بنسبة 99.99 بالمئة".

وأشار إلى أن المباراة ستقام في العاصمة القطرية الدوحة أو العاصمة الإيرانية طهران في 15 أو 16 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعود المنتخب الروسي لكرة القدم لساحة المباريات الدولية بعد توقفين دوليين من دون مباريات، ليخوض مواجهات ودية أمام منتخبات قيرغيزستان، وإيران، والبوسنة والهرسك.

وستقام مباراة روسيا وقيرغيزستان في 24 سبتمبر الجاري في بيشكيك العاصمة القيرغيزستانية، على ملعب "دولون أومورزاكوف".

فيما سيلاقي منتخب "الدب الروسي" نظيره البوسني في 19 نوفمبر القادم في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

يذكر أن الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، منعا في فبراير الماضي، مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في بطولات الاتحادين حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقد تم استبعاد المنتخب الروسي أمس الثلاثاء، من المشاركة في قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024، التي ستقام في مدينة فرانكفورت الألمانية في التاسع من الشهر المقبل.