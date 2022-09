مميزات ومواصفات تحديث Windows 11 22H2 الجديد 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن مواصفات ومميزات تحديث حصل ويندوز 11 على أول تحديث كبير له مع 22H2، والذي أطلق عليه الاسم الكودي "Sun Valley 2" أثناء التطوير. مع Windows 11، انتقلت مايكروسوفت إلى دورة إصدار سنوية للتحديثات الرئيسية، تاركة وراءها جدول Windows 10 الذي يحصل عليها مرتين في السنة. لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم مميزات ومواصفات تحديث Windows 11 22H2 الجديد 2022.

مميزات ومواصفات تحديث Windows 11 22H2 الجديد 2022.

Installing the Windows 11 22H2 update on my laptop.



Have you received this update? #Windows1122H2 #Windows11 pic.twitter.com/hlczxS0jJc — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) September 21, 2022

مميزات تحديث Windows 11 22H2 الجديد 2022

سبب تسمية Windows 11 22H2

تم تسمية هذا التحديث باسم 22H2 حيث يتم إصداره في النصف الثاني من عام 2022. على وجه التحديد، وصل إلى قناة Release Preview لمشتركي Windows Insider في 7 يونيو 2022. وهذا يعني أن التحديث قد يتم طرحه في وقت ما في صيف العام الجاري 2022.

Got the Windows 11 22H2 update. Anybody who updated it how is the experience? pic.twitter.com/CffrFDZDxV — H∆SIB R∆H∆M∆N™ (@Hasibz125) September 21, 2022

ومع ذلك، نظرًا لأن Microsoft تقوم بطرح التحديثات الرئيسية مرة في السنة وتم إصدار ويندوز 11 في 4 أكتوبر 2022، فمن المحتمل جدًا ألا يصبح التحديث مستقرًا حتى خريف 2022. لم تعط مايكروسوفت موعد إصدار ثابتًا حتى الآن. لا نعرف على وجه اليقين، ولكننا نتوقع بأن يتم طرح التحديث في الخريف.

عندما يكون متاحًا، سيتم تقديم التحديث المجاني عبر Windows Update. ستراه كخيار أعلى النافذة في الإعدادات ثم Windows Update.

أما إذا كنت تريد التحديث مبكرًا، فيمكنك دائمًا الانضمام إلى قناة معاينة الإصدار (Insider Program) لبرنامج Windows Insider على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ومع ذلك، إذا قمت بتثبيت التحديث قبل أن يكون جاهزًا للعمل، فإنك تزيد من احتمالات تعرضك للأخطاء.

ملاحظة: سنركز على التغييرات الأكثر إثارة للاهتمام في هذا التحديث. كما هو الحال دائمًا، هناك العديد من تحسينات الأداء وإصلاحات الأخطاء وتصحيحات الأمان والتعديلات الصغيرة في جميع أنحاء نظام التشغيل. على سبيل المثال، أعادت مايكروسوفة تسمية "Windows Terminal" إلى "Terminal".

مميزات تحديث Windows 11 22H2

مدير مهام جديد

يتميز ويندوز 11 الآن بمدير مهام محدث مع بعض الميزات الجديدة. كما هو الحال دائمًا، يمكنك الضغط على Ctrl+Shift+Esc لفتحه، والنقر بزر الماوس الأيمن على زر "Start" وتحديد "Task Manager" أو تشغيله من خلال قائمة ابدأ، أو الضغط على Ctrl+Alt+Delete ثم النقر فوق "Task Manager" لفتحه.

تبدو واجهة مدير المهام الآن أفضل بكثير على نظام التشغيل Windows 11. وهي تشبه الطريقة التي تعاملت بها مايكروسوفت مع تحديث Notepad، لا تزال جميع الوظائف القياسية موجودة. ومع ذلك، تم تحديث الواجهة، مثل دعم الوضع الداكن، واستخدام التظليل الخاص بأعمدة استخدام الموارد في علامة التبويب "Processes" لون التمييز الذي اخترته.

ضمن علامة التبويب "Processes"، ستجد أيضًا خيار "Efficiency Mode" (وضع الكفاءة). يمكنك تمكين هذا الوضع يدويًا لعمليات معينة لتقليل استخدامها للطاقة. تستخدم عمليات معينة - مثل بعض عمليات متصفح Microsoft Edge - تقنيات مماثلة تلقائيًا وستظهر أيقونة على شكل ورق شجر في عمود الحالة الخاص بها.

السحب والإفلات في شريط المهام

إحدى الميزات الهامة المفقودة عادت مرة أخرى، يمكنك الآن سحب الملفات والصور والأشياء الأخرى وإفلاتها في أيقونات شريط المهام. كانت هذه ميزة كبيرة يحبها العديد من مستخدمي نظام ويندوز في Windows 10 وإصدارات Windows السابقة.

عادت الآن وتعمل في الغالب كما هو متوقع. ومع ذلك، عندما تسحب شيئًا ما إلى أيقونة على شريط المهام، ستظل ترى دائرة بها خط، مما يعني أنه لا يمكنك السحب والإفلات. ومع ذلك، عند السحب إلى أيقونة التطبيق، سيتحول ويندوز 11 إلى النافذة ذات الصلة ويمكنك السحب والإفلات مباشرة في تلك النافذة، كالمعتاد.