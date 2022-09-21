الشرطة تضبط 1534 عبوة من "غاز الضحك" في الخليل

ضبطت الشرطة الفلسطينية بالضفة، اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، وبالتعاون مع الضابطة الجمركية، كمية كبيرة من غاز الضحك، داخل عدد من المحال التجارية في الخليل جنوب الضفة المحتلة.\

وقال المتحدث الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة وبالتعاون مع الضابطة الجمركية وبتعليمات من النيابة العامة قاموا بتنفيذ جولة تفتيشية على عدد من المحال التجارية في الخليل، وتم خلال ذلك ضبط 1534 عبوة من غاز الضحك.

وأشار ارزيقات إلى أنه تم ضبط محضر، وباشرت النيابة وجهات الاختصاص بالتحقيق.