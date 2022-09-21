غانتس: إنتاج الغاز من حقل "كاريش" سيتم في موعده المحدد

قال وزير حرب الاحتلال "الإسرائيلي" بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022: "إن إنتاج الغاز من حقل كاريش سيتم في موعده المحدد".

ونقلت قناة "كان" العبرية، عن غانتس قوله: "إن إنتاج الغاز من حقل كاريش سيتم في الموعد المحدد وكما هو مخطط".

ويتنازع لبنان والاحتلال "الإسرائيلي" على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا، وفق خرائط مودَعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة، وتتوسط الولايات المتحدة في المفاوضات غير المباشرة لتسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية بينهما.