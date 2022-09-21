أخبار الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة.. موعد صرف شيكات الشؤون 2022، بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف دعمه المالي رسميا للسلطة الفلسطينية، وأوعز للجهات المختصة بتحويل الملايين من الدولارات لخزينة السلطة في رام الله، يشرع يوميا الأسر المستفيدة من برنامج الدفعات النقدية "شيكات الشؤون"، في البحث عن موعد صرف شيكات الشؤون للأسر المتعففة، كونها تعيش أسوأ أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية نتيجة انقطاع دفعاتهم منذ أكثر من عامين على التوالي، وهو ما فاقم من معاناتهم المتفاقمة أصلا.

الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون 2022

ويحرص منتفعو الشؤون الاجتماعية على السؤال بشكل يومي عن، أخبار الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة.. موعد صرف شيكات الشؤون 2022، لأنهم يعيشون أوضاعا معيشية غاية في السوء نتيجة عدم توفر أي مصدر دخل لهم، وحرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد منذ أكثر من 22 شهراً على التوالي، سوى ما دفعته الوزارة لهم من 450 شيكلا قبل عيد الأضحى المبارك، ولذلك يسعى فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للتواصل مع الجهات المختصة لمعرفة، الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون 2022، ونشره عبر موقعنا الإلكتروني.

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تحديد موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022، وفي الخامس والعشرين من شهر أغسطس 2022، خرج وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بتصريح قال فيه إن وزارة التنمية قدّمت قوائم الأسماء المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية إلى وزارة المالية، وهناك فحص يقوم به الاتحاد الأوروبي عليها، وهذا يستغرق 3 – 4 أسابيع، حيث ان انتهى أسبوعين من تاريخ تصريحات وزير التنمية، يعني متبقي لتاريخ الصرف أسبوعين آخرين على أقصى تقدير وفق تصريحاته، إلا إن المستفيدين لا يمكنهم الوثوق بالتصريحات قبل أن يتم الإعلان رسميا عن موعد الصرف.





موعد صرف شيكات الشؤون في غزة 2022

ولا يتوقف المستفيدون من مخصصات الشؤون الاجتماعي، في البحث عن، موعد صرف شيكات الشؤون في غزة 2022، حيث تستفيد 116 ألف أسرة من شيكات الشؤون، منها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة المحاصر، ويفترض صرف المخصصات لهم بمبالغ مختلفة، وفق محددات مُعلنة، مرة كل 3 أشهر، ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تساهم السلطة بالنصف الآخر من موازنتها، وإلى هنا نكون قد أرفقنا لكم، أخبار الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة.. موعد صرف شيكات الشؤون 2022، والاعلان الرسمي سيكون من وزارة التنمية الاجتماعية.





أخبار الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة.. موعد صرف شيكات الشؤون 2022

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