إصابة طفلين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

أصيب طفلان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية رمانة غرب جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت رمانة للمرة الثالثة اليوم، وأطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة طفلين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.

وتشهد الأراضي الفلسطينية خلال الآونة الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى في الضفة والقدس، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، وهو ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء ومئات الجرحى واعتقال الآلاف، إضافة إلى هدم عدد كبير من المنازل.