شارة قوس قزح.. هل يغير "الفيفا" قواعده ويحرج قطر؟

تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأربعاء، لضغوط من اتحادات أوروبية تطالب بارتداء قادة المنتخبات شارة على شكل قلب بألوان قوس قزح خلال مباريات مونديال قطر في إطار حملتهم ضد التمييز.

وتشارك فرنسا وألمانيا، الفائزتان بآخر نسختين لكأس العالم، من بين ثمانية اتحادات أوروبا الـ13 التي ستشارك في بطولة كأس العالم في قطر، في حملة "وان لاف" (حب واحد)، التي بدأت في هولندا.

ويلعب المنتخب الهولندي مع قطر في المجموعة الأولى يوم 29 نوفمبر.

وتحظر قواعد الاتحاد الدولي الكرة القدم على الفرق ارتداء تصميمات خاصة لشارة القيادة في نهائيات كأس العالم وتصر على ضرورة استخدام الشارات التي يوفرها الـ"فيفا".

ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الدولي قرارا بشأن دعم بعض الاتحادات الأكثر نفوذا في بادرة قد تشكل مصدر حرج لقطر.

وتعد الشارات أحدث ساحة معركة للاعبين لنشر رسائل سياسية مرتبطة بكأس العالم التي تستضيفها قطر، بعد قضايا معاملة العمال المهاجرين العاملين في بناء ملاعب للبطولة والتي ظلت مثار جدل لنحو عشر سنوات.

وانطلقت حملة الشارات بعد يوم واحد من كلمة أمير قطر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ووعده باستضافة كأس العالم دون تمييز.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمة ألقاها أمام زعماء العالم "سيستقبل الشعب القطري بأذرع مفتوحة مشجعي كرة القدم من جميع الأطياف".