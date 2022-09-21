الضيف يدعو شباب الأمة ومهندسيها للانخراط في المقاومة الفلسطينية

قال القيادي في حماس الأسير المحرر إياد أبو فنونة أثناء افتتاح كتائب القسام معلما جهاديا جديداً "ميدان طائرة شهاب غرب غزة": إن مشروع الطائرات المسيرة أحدث نقلة نوعية في مجال العمل العسكري على مستوى فلسطين، مشيراً إلى أن كتائب القسام نجحت في تصنيع الطائرات بأيدي مهندسيها.

وأكد أبو فنوفة أن تطوير الأدوات العسكرية يأتي رغم الحصار الصهيوني وإغلاق ممرات الإمداد، وأنها صنعت بأيدي مهندسي القسام داخل غزة المحاصرة.

وذكر أبو فنونة، أن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف يرسل رسالة لشباب الأمة ومهندسيها مفادها (أنتم درعنا وسندنا وجيشنا، وندعوكم للانخراط في صفوف المقاومة).

وأضاف أبو فنونة أن شعبنا على أعتاب نصر مؤزر تفخر به أمتنا، وأن هذا السلاح الذي صنعته أيدي مجاهدي القسام ستشق به طريق التحرير نحو القدس، مستذكراً جهود القادة الأبطال الذين ارتقوا خلال مسيرة الإعداد والتجهيز.

























