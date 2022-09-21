الحكومة بغزة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم.. طالع تفاصيل القرارات الجديدة

عقدت، اليوم الأربعاء، لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي، بمقر رئاسة العمل الحكومي، واستمعت إلى تقرير مقدم من وزارة الصحة حول خدمات عمليات جراحة القلب المفتوح، وجهود الوزارة في تطويرها، كما إطلعت على تقرير مفصل عن عمل اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة.

وبحسب المكتب الإعلامي بغزة، فقد رفضت اللجنة إعلان الاحتلال منع تصدير بعض المنتجات الزراعية، مستنكرة محاولاته المستمرة لابتزاز المزارع الفلسطيني في مصدر رزقه، داعية إلى وضع حد لسياسة التحكم في الصادرات ضمن الحصار المفروض على شعبنا.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي الشئون الاقتصادية وشئون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي خلال اجتماعها الأسبوعي ما يلي: