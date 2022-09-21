قوات الاحتلال تستولي على معدات بناء في قرية ارطاس

أفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت على معدات بناء في قرية ارطاس جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناشط أحمد صلاح –في تصريح صحفي- بأن الاحتلال اقتحم منطقة برك سليمان، وداهمت قواته ورشة بناء واستولت على جرافة صغيرة "بوكيت" ومعدات أخرى تعود للمواطن اسماعيل عوض صلاح.

وخلال الأسبوع الماضي استشهد 4 مواطنين برصاص الاحتلال، فيما قتل جندي إسرائيلي وأصيب 20 جندياً ومستوطناً، ورصدت 92 نقاط مواجهة، و16 عملية إطلاق نار، و17 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.