قوات الاحتلال تستولي على معدات بناء في قرية ارطاس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:03 م
21 سبتمبر 2022
حواجز الاحتلال.jfif
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أفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت على معدات بناء في قرية ارطاس جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناشط أحمد صلاح –في تصريح صحفي- بأن الاحتلال اقتحم منطقة برك سليمان، وداهمت قواته ورشة بناء واستولت على جرافة صغيرة "بوكيت" ومعدات أخرى تعود للمواطن اسماعيل عوض صلاح.

وخلال الأسبوع الماضي استشهد 4 مواطنين برصاص الاحتلال، فيما قتل جندي إسرائيلي وأصيب 20 جندياً ومستوطناً، ورصدت 92 نقاط مواجهة، و16 عملية إطلاق نار، و17 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

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