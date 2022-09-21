الرئيس الصيني يوعز جيشه بالاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية

أوعز الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إلى جيش التحرير الشعبي الصيني بالتركيز على الاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقة.

وبحسب تلفزيون الصين المركزي، فقد أرسل مثل هذه التعليمات إلى المشاركين في ندوة الدفاع الوطني والاصلاح العسكري، التي عقدت في بكين.

وحضر الفعالية أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

كما أوعز الرئيس الصيني بالالتزام الصارم بخطة تحقيق أهداف إصلاح الجيش.

وفي وقت سابق، وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إمكانية استخدام الجيش الأمريكي لحماية تايوان، أعربت الحكومة الصينية عن استعدادها "لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة" لحماية سيادة دولتها.