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تنويه غارات وهمية لطائرات الاحتلال الحربية في أجواء قطاع غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:33 م
21 سبتمبر 2022
تنويه غارات وهمية لطائرات الاحتلال الحربية في أجواء قطاع غزة
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