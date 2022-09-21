تنويه غارات وهمية لطائرات الاحتلال الحربية في أجواء قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:33 م
21 سبتمبر 2022
عاجل.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

تنويه غارات وهمية لطائرات الاحتلال الحربية في أجواء قطاع غزة

متعلقات