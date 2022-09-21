بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الودية يلا شوت قناة الأهلي -ماتش الاهلي وبتروجيت مباشر الودي، يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق بتروجيت، اليوم الأربعاء، في في إطار استعداد المارد الأحمر للموسم الجديد 2022/2023 تحت قيادة المدير الفني السويسري كولر، والتي من المقرر أن تذاع مباراة النادي الأهلي أمام فريق بتروجيت عبر قنوات أون تايم سبورت، ويقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت القاهرة، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سنضع لكم عشاق العملاق الأحمر الأهلي وكذلك بتروجيت للتعرف على أفضل روابط مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت الودية مساء اليوم الأربعاء اون تايم سبورت، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التى تجرى بشكل دائم على مباريات الدوري المصري وابرزها الأهلي وبتروجيت الودية

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وتحتل المواجهات التجريبية الثلاثة القادمة للمارد الاحمر أهمية كبرى نظرًا لكونها مؤشر على تقييم اللاعبين في ظل الجلسات المستمرة بين كولر والإدارة للاستقرار على قائمة الراحلين والصفقات الجديدة،وسيكون اليوم الأربعاء 21 سبتمبر هو موعد مباراة الأهلي وبتروجت الودية وستنطلق عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، لذلك سيدخل الأهلي المصري المباراة لاثبات الوجه الجديد للمدرب السويسري كولر خاصة في أول ظهور للأهلي المصري بعد الموسم الماضي الذي خرج فيه دون أي لقب و خاصة لقب الدوري المصري 2022، لذلك نجد عمليات بحث كثيرة ومكثفة من قبل جمهور الأهلي المصري على مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت الودية مساء اليوم، لمشاهدة الأهلي في طريقة لعبه الجديدة من المدرب السويسري كولر.

إيهاب المصري: يوجد حالة من التفاؤل والدعم الكبير لكولر من جماهير النادي الأهلي

يوتيوب 🔗 https://t.co/VK1Su5S6vh#10الصبح_في_الأهلي#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/BKmSUb1phn — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) September 21, 2022

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ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي القادمة أمام فريق بتروجيت عبر القناة الرسمية للنادي فضائيًا إلى جانب حسابات التواصل الاجتماعي اليويتوب بنق مع وجود استوديو تحليلي يضم نجوم المارد الأحمر السابقين، ولمشاهدة مباراة الأهلي بتروجيت بث مباشر 2022 هنـــــــــا

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وفي مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الودية يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم الودية، ويغيب الخماسي الدولي المشارك مع المنتخب الوطني عن تشكيل الأهلي الجديد مع كولر وذلك نظرًا لتواجدهم في معسكر الفراعنة، ومن المتوقع أن يتبادل الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير حراسة مرمى المارد الأحمر وأمامها الرباعي الدفاعي محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي والصاعد اليساري محمد نصير، وفي وسط الملعب سيتواجد الثلاثي عمرو السولية ومحمد محمود إلى جانب محمد مجدي أفشة فيما سيتولى أحمد عبدالقادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهرالجانب الهجومي، بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت الودية هنـــــــــا

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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الودية يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم الودية، ومن المقرر أن تقوم قناة الأهلي بنقل مباراة الفريق أمام بتروجت على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي يضم نجوم المارد الأحمر السابقين.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه أمس على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة بتروجت الودية التي تقام مساء غد الأربعاء في أولى وديات الفريق خلال فترة ‏الإعداد للموسم الجديد، الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في دور الـ32 بدوري أبطال ‏إفريقيا، وقبل انطلاق مران الأهلي عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث ‏في الجوانب الفنية والخططية، وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة إحماء أعقبتها تدريبات الكرة.‏

وأدى البرازيلي برونو سافيو جلسة في الجيم ثم قام بالجري حول الملعب بعد حصوله على ‏راحة من مران اليوم، وفقًا لرؤية الجهاز الطبي وبالتنسيق مع الجهاز الفني بسبب إجهاد بسيط ‏للاعب نتيجة مشاركته في عدد من المباريات قبل وصوله إلى القاهرة، ومشاركته في فترة ‏الإعداد التي اشتملت على تدريبات على فترتين، ويعاد تقييم حالته غدًا قبل مباراة ‏بتروجت الودية، كما واصل بيرسي تاو تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ‏الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت غدًا ثم يلتقي ‏مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر ‏الجاري، مشاهدة ماتش الاهلي وبتروجيت مباشر هنـــــــــا

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ويستهل النادي الأهلي الفترة الإعدادية للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر بمواجهة فريق بتروجيت المتواجد في الدرجة الثانية.

وتواصل إدارة المارد الأحمر مع كولر الاستقرار على قائمة الراحلين عن الفريق الموسم الجديد إلى جانب بحث جلب تعاقدات جديدة، وفي المقابل، يسعى فريق بتروجت إلى إنهاء تواجده في القسم الثاني وتصدر جدول ترتيب مجموعته في الموسم الجديد والعودة إلى مكانه المفضل في الدوري المصري الممتاز، ولمشاهدة بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الودية يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم الودية، من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

تردد قناة الأهلي الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت

تردد عالي الوضوح 11747

27500 بت في الثانية مع عامل تصحيح خطأ القناة 4/3

كما تبث القناة على تردد مختلف عبر القمر الصناعي نايل سات.

رقم 11440

الاستقطاب الأفقي.

معامل ترميز 27500

القمر نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ 6/5

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وفي مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الودية يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم الودية، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر ينطلق مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر عبر شاشة قناة النادي الاهلي على نايل سات ، التي تمتلك حقوق نقل المباراة.

ويترقب عشاق الاهلي بكل شغف أولى مباريات مارسيل كولر الذي سيقود الفريق اليوم في تواجد بعض الصفقات الجديدة، ولكن سيغيب برونو سافيو بسبب الإصابة، إلا أنه سيعود قريباً حسب تصريح الطبيب الخاص بالفريق.

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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، ومن المتوقع أن يتبادل الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير حراسة مرمى المارد الأحمر وأمامها الرباعي الدفاعي محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي والصاعد اليساري محمد نصير.

وفي وسط الملعب سيتواجد الثلاثي عمرو السولية ومحمد محمود إلى جانب محمد مجدي أفشة فيما سيتولى أحمد عبدالقادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهرالجانب الهجومي.، مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر بدون تقطيع هنـــــــــــــــا

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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الودية يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم الودية، وتًذاع مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم، عبر قناة الأهلي الرسمية، موعد مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الودية في أولى مباريات الفريق بقيادة المدير الفني الجديد مارسيل كولر، حيث يستقبل المارد الأحمر ضيفه بتروجيت أحد فرق الدرجة الثانية على ملعب السلام، أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم هنـــــــــــــــــــــا

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وفي مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الودية يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم الودية، ويستضيف النادي الأهلي فريق بتروجيت مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 21 من شهر سبتمبر الحالي، في المباراة التي تقام على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، في إطار استعدادات الأهلي لمباراة السوبر المصري ضد الزمالك ومباراته في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

Good Night ❤️ pic.twitter.com/Ntm08qJngy — Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) September 15, 2022

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وتسعى إدارة قناة أون تايم سبورت إلى تحديث تردداتها للأفضل، حتى تعرض للمشاهدين المباريات بأفضل طريقة وأعلى جودة، كما إنها تحرص على بث البرامج الرياضية التي يهتم بها عشاق كرة القدم حول العالم، وهي تعمل جاهدة على إرضاء جمهورها على مستوى الوطن العربي والأوروبي والإفريقي، وبث برامجها ومبارياتها بجودة عالية جدا اتش دي، لهذا يهتمون بالبحث عن، أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت الجديد 2022 هنـــــــــــــــــــــا

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وفي مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الودية يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم الودية، سيكون يوم الأربعاء 21 سبتمبر هو موعد مباراة الأهلي وبتروجت الودية وستنطلق عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقوم قناة الأهلي بنقل مباراة الفريق أمام بتروجت على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي يضم نجوم المارد الأحمر السابقين.

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وفي نهاية مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الودية يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم الودية، نوضح لكم أن المدرب السويسري "كولر" المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، قد قرر خوض ثلاثة مباريات ودية هذا الشهر، حيث يلتقي أمام بتروجيت يوم 21 سبتمبر، وأمام أسوان الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري يوم 25 من نفس الشهر، ويلعب المباراة الاخيرة ضد فريق طلائع الجيش يوم 29 من شهر سبتمبر الجاري.