نشرت وزارة التنمية في قطاع غزة اليوم الأربعاء 21/9/2022، تفاصيل جديدة حول المستفيدين من صرف المنحة القطرية، ومعايير صرف المنحة القطرية.

ووفقاً لوزارة التنمية الاجتماعية، فإن الصرف سيكون وفقًا للمعاير التالية:

_ جميع من استلم أقل من 30 مرة.

_ من استلم 30 مرة والأبناء أعزب 3 فما فوق.

_ تم توقيف المسافرين لحين عودتهم باستثناء المرضى ومرافقيهم.

_ توقيف من ليس لديه هاتف محمول لحين تعديل بياناته بالدخول الموحد.

_ تم توقيف من لديهم تصريح عمل للداخل وحالته فعال.

- من حصل على تصريح عمل ولم يجد فرصة في الداخل وتم ارجاع تصريحه لوزارة العمل يتم التعامل مع ذلك بشكل محوسب بين الوزارات.

وأشارت الوزارة إلى أن من لديه أي إشكالية التواصل مع الرقم المجاني للأمم المتحدة "1800277277" للحصول على الكود، بحيث أن وزارة التنمية لا علاقة لها في ذلك.