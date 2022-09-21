رابط فحص المنحة القطرية عن شهر 9 سبتمبر 2022 ، منذ ان تم الإعلان عن بدء صرف المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر 9 سبتمبر 2022 اليوم الاربعاء بدأ البحث عن رابط المنحة القطرية وخاصة في ظل التغييرات المستمرة كل شهر ، وخاصة ان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر سبتمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 22/09/2022م.

السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر سبتمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 22/09/2022م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.





رابط فحص المنحة القطرية عن شهر 9 سبتمبر 2022

ويشرع المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار، في البحث عن رابط فحص 100 دولار شهر 9 2022.. متى تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر سبتمبر، لاسيما الذين بلا أي مصدر دخل غير الدفعة النقدية القطرة، فهؤلاء الفئات ينتظرون بدء ارسال رسائل للمستفيدين من الـ 100 دولار بفارغ الصبر، لهذا يتساءلون عن، متى صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر سبتمبر 2022، وتسعى "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" جاهدة لنشر موعد مؤكد لبدء ارسال الرسائل للمستفيدين من المنحة القطرية، حال التأكيد، إلا أن كل ما ينشر حاليا هو محض توقعات لا أكثر.