نادي الأسير: 30 معتقلًا إداريًا يعلنون 25 من أيلول الجاري موعداً لبدء الإضراب

أعلن نادي الأسير اليوم الاربعاء 21/9/2022 ، عن بدء 30 معتقلًا إداريًا يوم 25 من أيلول الجاري ، لتكون أربعة أيام فقط هي التي تفصل عن إطلاق المعركة ضد الاعتقال الإداري، معرباً عن جاهزية الاسرى في أعلى مستوياتها.

وقال نادي الاسير وفقا لبيان صادر عن المعتقلين الإداريين " يؤسفنا ما حدث في نابلس جبل النار التي زفت شهيدها البطل "فراس يعيش" ، داعياً شعبنا البطل للحد من تناقضاتنا الداخلية بالطرق التي تبقي نضالنا الرئيسي مع الاحتلال.

وتابع الاسرى "نحن اليوم نُقدم أجسادنا وآلام عائلاتنا، وسط التناقض مع عدونا الصهيوني، داعين خلالها للالتفاف حول معركتنا.

وشددوا على ان البوصلة الفلسطينية ضد الاعتقال الإداريّ، وضد الاستيطان، وضد مصادرة الأرض والحياة... بوصلتنا نحو القدس.

فيما يلي نص البيان كاملاً :

مرفق بيان صادر عن المعتقلين الإداريين

"أربعة أيام تفصلنا عن إطلاق معركتنا ضد الاعتقال الإداري، جاهزيتنا في أعلى مستوياتها، تنتظر انطلاق شعلة البداية يوم الخامس والعشرين من أيلول"

شعبنا المكافح الثائر..

ونحن نتخلى عن كسرات خبزنا ونشد الأحزمة على البطون، تغذينا كرامة، لا يمكن لأدوات البطش انتزاعها، نتنفس حرية في مواجهة الظلم والتمييز العنصري، وسياسة القتل البطيء، نرفع أصواتنا وقبضاتنا، ونقرأ "خذوا لحمنا وشددوا قبضتكم الوحشية، عذبونا، قيدونا، وانشروا رائحة الموت حولنا، اقتولنا، واحتجزوا جثامين شهدائنا، اسْرقوا كل شيء يا لصوص العصر"

ولكن اعلموا أن نضالنا مستمر، وسنزرع الأمل، والفرح، والحياة، فنشيدنا للحرية، والإنسانية الخالية من العذابات لن يتوقف حتى الأمان والاستقرار، وطول الحياة.

شعبنا العظيم..

أربعة أيام تفصلنا عن إنطلاق معركتنا ضد الاعتقال الإداريّ، جاهزيتنا في أعلى مستوياتها، تنتظر إنطلاق شعلة البداية يوم الخامس والعشرين من أيلول، نراقب لحظة بلحظة ظروف المعركة على الأرض، ويؤسفنا ما حدث في نابلس جبل النار التي زفت شهيدها البطل "فراس يعيش" وندعو شعبنا البطل للحد من تناقضاتنا الداخلية بالطرق التي تبقي نضالنا الرئيسي مع الاحتلال، وها نحن اليوم نُقدم أجسادنا وآلام عائلاتنا، وسط التناقض مع عدونا الصهيوني، ندعوكم خلالها للالتفاف حول معركتنا، فبوصلتنا الفلسطينية ضد الاعتقال الإداريّ، وضد الاستيطان، وضد مصادرة الأرض والحياة... بوصلتنا نحو القدس.

أخوة ورفاق دربنا أيها الأسرى المحررون

طالما كنا عنوان وحدة خلف القبضان فسنبقى حراس الوحدة؛ فالميدان، عيوننا نحوكم، اليوم لحماية هذه الوحدة، والالتفاف حول معركتنا العادلة لتتَحّول شوارع وحواري، وميادين الوطن إلى محطات إسناد لنضالنا ضد الاعتقال الإداريّ، وضد عربدة الاحتلال، وانتصارًا لوحدة شعبنا.

أيدينا بأيديكم لحماية شعبنا واستقرار نضالنا حتى زوال الاحتلال ومعًا على ذات الدرب

رفاقكم/ ثلاثون معتقلًا إداريًا يدقون جدار الصمت بالإضراب عن الطعام

21 أيلول 2022