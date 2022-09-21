قفزة كبيرة لسعر الدولار الأمريكي ليصل لأعلى مستوياته منذ 20 عاماً

سجّل الدولار الامريكي عالمياً اليوم الاربعاء 21/9/2022 ، ارتفاعاً إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما، مقابل مجموعة من العملات الكبرى الأخرى، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "التعبئة الجزئية" للقتال في أوكرانيا.

في الوقت الذي تستفيد العملة الخضراء من مراهنات على السياسة النقدية الصارمة قبل اجتماع للاحتياطي الفدرالي الأميركي في وقت لاحق اليوم، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقارنه بسعر عملات أخرى مثل الين الياباني واليورو والجنيه الاسترليني، إلى 110,87 نقطة، في زيادة قياسية منذ عام 2002.

وطرأ ارتفاع بسيط على سعر صرف الدولار الامريكي ظهر اليوم في فلسطين ليصل ل3.46 شيقلاً .

وفيما يلي أسعار صرف العملات والدولار الامريكي اليوم الاربعاء 21/9/2022

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل : 3.45 شيكل

سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيقل: 4.86 شيكل

سعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الشيقل : 3.43 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيقل : 0.17 شيكل