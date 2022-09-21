الرابطة الإسلامية تنظم وقفة احتجاجية بعنوان "منهاجنا فلسطيني" رفضاً لأسرلة المنهاج في القدس

نظمت الرابطة الإسلامية في قطاع غزة اليوم الاربعاء 21/9/2022 وقفة احتجاجية في مدرسة اليرموك الثانوية بعنوان "منهاجنا فلسطيني" رفضاً لأسرلة المنهاج في مدينة القدس .

وأكد الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن الاحتلال يحاول حسم معركة القدس بطمس المعالم الإسلامية ، مشدداً على أن أبناء شعبنا قادر على إفشال مخططات العدو لتبقى القدس عاصمة فلسطين.

وبين حبيب أن القدس هي جوهر الصراع بين شعبنا والكيان الغاصب ، والقدس بالنسبة لفلسطين هي بمثابة الروح للجسد والأمة بلا فلسطين بالجسد بلا قلب .

وتابع ، القدس قدسنا، ولن تكون "أورشليم" بأي شكلٍ من الأشكال ، موضحاً "بصمودنا وثباتنا ووحدتنا نستطيع اقتلاع هذه النبتة الغريبة "إسرائيل"، لتعود فلسطين إلى الحضن العربي والإسلامي.

وشدد حبيب على العدو الصهيوني اليوم، يريد طمس عقول شبابنا، وأبناءنا في القدس، ويساعده في ذلك الانحياز الأمريكي، والتواطؤ الدولي، والتطبيع العربي ، معتبراً التطبيع العربي هو رئة هذا الكيان الذي يتنفس منها، لكننا بإذن الله سنفشل كل مخططات هذا العدو.

ومن جانبه قال حمدي الدلو مدير التربية والتعليم غرب غزة ، نحن اليوم نذكر الأمة أننا سنبقى صامدين في أرضنا ومحافظين على قدسنا وهذا الأمر يأتي بالجد والاجتهاد والعلم

وبين الدلو ما يُقال من تحريفٍ للمنهاج الفلسطيني، أو أسرلته، ما هو إلا ذرٌ للرماد في العيون، وسيبقى الفلسطيني فلسطينياً ، مشدداً على أن خطوات الاحتلال المهترئة الذليلة ستخيب في تبديل في تغيير عقول طلبتنا وأبنائنا في مدينة القدس.

ووجه الدلو كلمته للطلبة بالقول:" قاوموا هذا المحتل بالعلم والتعلم، وسنكون سندًا لكم في مسيرتكم".