بدء إرسال رسائل المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر 9 سبتمبر 2022

بدأت الامم المتحدة بالتنسيق مع اللجنة القطرية صباح اليوم الاربعاء 21/9/2022 ، ارسال رسائل المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر 9 سبتمبر 2022 للمواطنين إيذاناً ببدء صرف المنحة القطرية .

بدء ارسال الرسائل النصية من قبل الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة إيذاناً ببدء صرف المنحة القطرية ال100 دولار ، وخاصة ان صرف الـ100 دولار يكون بقيمة بين 310 الى 330 شيكلاً .

المنحة القطرية

الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة تبدأ في نهاية كل شهر بإرسال رسائل صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة ، وخاصة ان عملية التوزيع ستتم كالمعتاد من خلال الأمم المتحدة عبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

توقعات ان يبدأ ارسال نصية للمنحة القطرية عن شهر 9 سبتمبر 2022 ، خلال الأيام القادمة وخاصة ان موعد صرف المنحة كان الاشهر الماضية في نفس الموعد ويبدأ الصرف وفقا لموعد يتم تحديده مجرد ان تبدأ الامم المتحدة بإرسال رسائل لكافة المستفيدين بموعد الصرف ومكان الصرف .