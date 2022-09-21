"حماس" تعدّ وثيقة سياسية لعرضها في حوار الجزائر

قالت شخصيات مجتمعية وحقوقية إن حركة "حماس" عرضت عليهم وثيقة سياسية ستعرضها خلال حوارات الجزائر، المزمع البدء بها خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم.

وأكدت شخصيات لصحيفة الأيام المحلية شاركت في لقاء، دعت له "حماس" في غزة، أنها استمعت من مسؤولين في الحركة إلى عرض لأهم الأفكار في الوثيقة، بهدف سماع وجهات نظرهم من الأفكار، وتحشيد موقفهم الداعم لها.

وقال مصدر موثوق: إن الوثيقة تعتمد في البرنامج السياسي على وثيقة الوفاق الوطني، إضافة إلى تأكيد وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية بعد تمثيل جميع الفصائل فيها.

وتطالب الوثيقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، وفي حال تعذر ذلك يتم الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني، شريطة عرضها على المجلس التشريعي الحالي لإقرارها (السلطة الوطنية حلت هذا المجلس ولا تعترف بشرعيته).

وقال المصدر ذاته: "المهم ليس الأفكار ولكن مدى تطبيقها واحترامها".

وكان وفدان من حركتَي "فتح" و"حماس" وصلا إلى الجزائر خلال اليومين الماضيين؛ بهدف لقاء القيادة الجزائرية لمناقشة إمكانية إجراء المصالحة وتجاوز الانقسام السياسي الفلسطيني.

وستكون هذه اللقاءات تمهيدية قبل مشاركة جميع الفصائل في حوار وطني شامل، سيرتكز على استخلاصات توصلت لها القيادة الجزائرية خلال لقاءاتها في وقت سابق مع جميع القوى والفصائل.