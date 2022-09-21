ترقب صرف المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر 9 سبتمبر 2022 وموعد ارسال الرسائل

يترقب المواطنون في قطاع غزة موعد صرف المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر9 سبتمبر 2022، وموعد بدء ارسال الرسائل النصية من قبل الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة إيذاناً ببدء صرف المنحة القطرية ال100 دولار ، وخاصة ان موعد صرف ال100 دولار عن شهر اغسطس بدأ في ال20 من شهر اغسطس وسط تخوفات ان يكون هناك تـأخير في موعد الصرف ، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ، وخاصة ان صرف الـ100 دولار يكون بقيمة بين 310 الى 330 شيكلاً .

موعد بدء ارسال الرسائل النصية للمنحة القطرية ال100 دولار عن شهر سبتمبر

الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة تبدأ في نهاية كل شهر بإرسال رسائل صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة ، وخاصة ان عملية التوزيع ستتم كالمعتاد من خلال الأمم المتحدة عبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

توقعات ان يبدأ ارسال نصية للمنحة القطرية عن شهر 9 سبتمبر 2022 ، خلال الأيام القادمة وخاصة ان موعد صرف المنحة كان الاشهر الماضية في نفس الموعد ويبدأ الصرف وفقا لموعد يتم تحديده مجرد ان تبدأ الامم المتحدة بإرسال رسائل لكافة المستفيدين بموعد الصرف ومكان الصرف .





تأكيدات من مصادر محلية ان صرف ال100 دولار سيكون بقيمة من بين 310 الى 330 شيكل بالرغم من الدولار يشهد ارتفاعا خلال هذه الايام وخاصة في ظل الحديث عن قرار الفدرالي الامريكي رفع الفائدة .

ووفق لبعض المصادر المحلية سيتم صرف الـ 100 دولار من المنحة القطرية الشهر الحالي ما ، مع العلم أن الدولار الأمريكي يشهد تضاربًا في الأسعار خلال الأيام الماضية.

وسيتم تفعيل رابط الفحص والاستعلام عن المنحة القطرية الـ 100 دولار من خلال رابط فحص المنحة القطرية لشهر 8 الاستعلام الحكومي.

رابط فحص المنحة القطرية عن شهر 9 سبتمبر 2022

رجحت مصادر خاصة لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يتم الإعلان عن صرف المنحة القطرية 100دولار عن شهر 9سبتمبر 2022، للأسرة الفقيرة في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت المصادر، أن يتم البدء في إرسال الرسائل للأسر المستفيدة من المنحة القطرية الـ100$ حتى نهاية الاسبوع ، وفق آلية صرفها خلال الشهر الماضي أغسطس 8.

وبينت أن المنحة القطرية لشهر 9سبتمبر، ستصرف لـ 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وفي 20 اغسطس الماضي، أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، صرف دفعة شهر أغسطس من المساعدات النقدية لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.