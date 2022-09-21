الاحتلال يشن اعتقالات لكوادر الجهاد في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء 21/9/2022، حملة اعتقالات واسعة استهدفت قيادات وكوادر من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، حيث داهمت منازلهم بشكل وحشي وفجّرت الأبواب وخرّبت الممتلكات قبل أن تقوم باعتقالهم.

ففي بلدة كفر نعمة غرب رام الله اعتقلت قوات الاحتلال القيادي المحرر أحمد دار نصر الذي أمضى 6 أعوام، والمحرر محمد أبو عادي الذي أمضى 34 شهرًا في سجون الاحتلال.

وفي دورا جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي المحرر أيمن اطبيش الذي أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، والمحرر هشام أبو هواش الذي خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر لـ141 يومًا وأفرج عنه في 26-2-2022م، والمحرر عادل الحريبات الذي أمضى 12 عاماً، وخاض إضرابَا مفتوحًا عن الطعام لـ105 أيام، وشقيقه المحرر عارف الحربيات الذي أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، والمحرر محمود التلاحمة شقيق الشهيد ضياء تلاحمة الذي توافق ذكراه غداً 22-9-2015م.

كما داهمت منزل الأسير المحرر مفيد شديد (41 عاماً)، واعتقلت والده الحاج موسى شديد، لعدم وجوده في المنزل. وكان المحرر مفيد قد أمضى ما يقارب 8 سنوات في سجون الاحتلال.

وأكد مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي في بلدة كفر نعمة برام الله، أن هذه الهجمة المستمرة والمسعورة والمداهمات والاعتقالات اليومية بحق قادة وكوادر الحركة، لن تثنينا عن مواصلة طريق ذات الشوكة، حتى تحرير كامل ترابنا فلسطين.

وأفاد المصدر، أن قوات الاحتلال حذرت المعتقلين من تكرار نموذج جنين في رام الله، حيث حققت ميدانياً مع ثمانية من أبناء الحركة قبل أن تفرج عنهم، وهددت بالاعتقال في المرة القادمة، واستمرار اقتحام البلدة.