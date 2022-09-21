أسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الاربعاء21/9/2022 ..الدجاج يواصل الارتفاع

تشهد اسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة ، استقراراً اليوم الاربعاء 21/9/2022 في حين يشهد سعر الدجاج ارتفاعاً ملحوظًا، إذ بلغ سعر الكيلو إلى 12.5 شيكل، وهو ما يفوق القدرة الشرائية للمستهلك الذي يُعاني من جملة أزمات اقتصادية ومالية بفعل الحصار "الإسرائيلي".

رئيس نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية مروان الحلو قال في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن سعر بيع كيلو الدجاج بلغ من داخل المزرعة إلى الموزعين نحو 11 شيكلاً، بينما يباع كيلو الدجاج في الأسواق للمستهلك بنحو 12.5 شيكل، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إذ وصل سعر الطن للمزارع بـ 3400 شيكل، بعد أن كان بـ 2300 شيكل قبل 10 شهور.

ووفق الحلو، فإن قطاع غزة يحتاج نحو 2.5 مليون دجاجة شهرياً في قطاع غزة، وأكثر من 3 مليون بيضة مستوردة من الخارج، مشيراً إلى أن القطاع يستورد شهرياً نحو 20 ألف طن أعلاف.

وفيما يلي كافة الاسعار بما فيها اسعار الدجاج :



