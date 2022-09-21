ميقاتي: ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية يشهد تقدماً كبيراً



أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "يشهد تقدما كبيرا".

وخلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بحضور الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، في نيويورك، قال ميقاتي إنه تم "عرض مجمل الملفات، وجرى التشديد بشكل خاص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية، وتمنينا دعم لبنان من كل من هو قادر على ذلك".

وأضاف: "تطرقنا إلى المواضيع المتعلقة بالنازحين السوريين والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والكهرباء، وبشكل خاص الملف التربوي"، مؤكدا أن "ملف ترسيم الحدود البحرية (مع إسرائيل) يشهد تقدما كبيرا".

بدوره، أعلن بلينكين أن "اللقاء مع ميقاتي كان مثمرا، حيث تمت مناقشة الحاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب، وضرورة تنفيذ الإصلاحات لدعم الشعب اللبناني"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان من أجل تحقيق السلام".