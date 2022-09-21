أطعمة يجب تناولها للتغلب على مشكلات تقدم العمر..!- تبحث الكثير من النساء عن أطعمة مفيدة، حيث تدخل المرأة في مرحلة جديدة عندما تنقطع الدورة الشهرية، وفي هذه المرحلة، تأتي الدورة الشهرية مرة واحدة كل بضعة أشهر أو حتى سنوات قبل أن تتوقف تمامًا، يحدث ذلك عادة بين سن 45 و 55 ومن الممكن أن يحدث قبل أو بعد تلك الفترة.

أطعمة يجب تناولها للتغلب على مشكلات تقدم العمر

وتشمل علامات تقدم المرأة أعراض انقطاع الطمث؛ التعرق الليلي والهبات الساخنة وضعف التركيز والقلق وجفاف المهبل وتقلبات المزاج.

ويساعد النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية النساء على الشعور بالتحسن، كما يساعد أيضًا في تعزيز الصحة العامة.

وهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تعالج المشكلات والأمراض المرتبطة بفترة انقطاع الطمث:

التوت

يعتبر التوت من المصادر الطبيعية المضادة للالتهابات، كما أنه يدعم صحة الدماغ و يقلل من ضغط الدم وهو مفيد للقلب.

وأثناء انقطاع الطمث، يعتبر التوت مفيد في تقوية صحة القلب، كما يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في السيطرة مع الإجهاد ومعالجة الأرق الذي يعتبر شائعًا بين النساء في سن اليأس.

سمك السلمون

يعتبر السلمون من المصادر الهامة لفيتامين د و أوميغا 3 والأحماض الدهنية الأخرى، حيث يساعد على خفض ضغط الدم وتقوية القلب.

كما أظهرت الأبحاث فوائد أحماض أوميغا 3 في معالجة القلق والاكتئاب وفي تحسين الصحة العقلية للنساء في منتصف العمر.

البقوليات

تعمل البقوليات مثل الحمص والفاصوليا في تقليل نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى أنها مصدر جيد للكالسيوم وفيتامين د، كما تساعد البقوليات أيضًا في تقليل فقدان كثافة العظام.

الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة مثل الكينوا على البروتين والألياف وفيتامين ب والمغنيسيوم وهم من أهم العناصر للنساء خلال هذه الفترة.

أطعمة ممنوعة

يساعد تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والتدخين والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والمشروبات الغازية في علاج أعراض انقطاع الطمث.

الصويا

يساعد استهلاك منتجات الصويا في علاج أعراض انقطاع الطمث، حيث يحتوي فول الصويا على مركب "الايسوفلافون" الذي يحاكي عمل هرمون الاستروجين.

التمارين الرياضية

وعلى المدى الطويل، يمكن للأعراض المتكررة لانقطاع الطمث أن تسبب هشاشة العظام ومشاكل في القلب والأوعية الدموية، ويمكن السيطرة على هذه الأمراض عن طريق الحصول على قسط جيد من الراحة مع اتباع عادات نوم جيدة، فضلًا عن ممارسة تمارين "كيجل" التي تقوي عضلات قاع الحوض وتساعد في منع أو تقليل سلس البول.

تمارين التنفس والتأمل

كما يمكن أن يؤدي انقطاع الطمث إلى القلق، لذا فإن ممارسة تمارين التأمل والتنفس تساعد على استرخاء الجسم والعقل.

الكالسيوم وفيتامين د

خلال هذه الفترة، يمكن أن يؤدي انخفاض هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث إلى التأثير على العظام؛ لذا يجب على المرأة في سن اليأس اتباع نظام غذائي يقوي العظام ويمنع هشاشة العظام، عن طريق تناول وجبات غنية بالكالسيوم وفيتامين د والمغنيسيوم.