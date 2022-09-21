ارتفاع سعر صرف الدولار في فلسطين اليوم الاربعاء 21/9/2022 وسط ترقب لقرار الفيدرالي

شهد سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الأربعاء 21/9/2022 ، ارتفاعا على سعر صرفه وسط ترقب لما قد يعلنه البنك الفيدرالي الامريكي اليوم لرفع الفائدة الذي سيؤثر بشكل كبير على سعر صرف الدولار الامريكي والذهب.

وبشأن المتوقع لسعر صرف الدولار مقابل الشيكل "الإسرائيلي" خلال الفترة المقبلة وخاصة اذا اتخذ الفدرالي الامريكي قراراً برفعه الفائدة اليوم ، أشار المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر إلى أن الدولار ممكن أن يصل بعد الرفع المتكرر والمتوقع في الفترة المقبل حتى نهاية العام الحالي 2022 لسعر الفائدة، إلى $3.50 إلى 3.60$ دون الوصول لقيمة صرف أعلى من ذلك، نظراً إلى أن معدل التضخم في "إسرائيل" هو المعدل الأدنى عالمياً بنسبة 3%.

سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الأربعاء 21/9/2022

وفيما يلي أسعار صرف العملات والدولار الامريكي اليوم الاربعاء 21/9/2022

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل : 3.45 شيكل

سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيقل: 4.86 شيكل

سعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الشيقل : 3.43 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيقل : 0.17 شيكل