توضيح حول عيوب في هاتف آيفون 14 برو ماكس

بعد أيام من إصداره والتهافت الكبير على شرائه، نشر مستخدمو هاتف آبل الجديد، مقاطع فيديو تُظهر اهتزازا في الكاميرا مع صوت طنين غريب.

من جهتها أكدت شركة "آبل" أنها تعمل على تطوير تحديث لحل المشكلة في "آيفون 14 برو ماكس" لدى التصوير باستخدام تطبيقات خارج منظومة تشغيل الشركة، مثل إنستغرام وسناب شات وتيك توك، وفق موقع "ذا فيرج".

وقال المتحدث باسم "آبل"، آليكس كريشنر، في بيان نقله "ذا فيرج" إن الشركة "على علم بالمشكلة وإصلاحها سيصدر الأسبوع المقبل".

وأشار الموقع إلى أنها ليست المرة الأولى التي تخضع فيها هواتف #آيفون_14 لتحديثات في برمجياتها، إذ أصلحت "آبل" الأسبوع الماضي، خللا تسبب بعدم وضوح بعض الصور لدى تقريب العدسة عند استخدام خيار "landscape".

عيوب هاتف آيفون 14 بروم ماكس

الهاتف لا يدعم إضافة ذاكرة خارجية.

من أبرز عيوب هاتف آيفون 14 برو مكس أنه لا يدعم منفذ لسماعات الأذن.

لا يوجد مستشعر بصمة في هاتف آيفون 14 برو max.