سعر الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 21 سبتمبر 2022-سعر الذهب بالدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

شهد سعر الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 21 سبتمبر 2022، تراجعاً في السوق المحلية، خلال التعاملات اليومية بسوق المال، متأثراً بصعود سعر المعدن الأصفر عالمياً مع زيادة التداول على الذهب في البورصة العالمية، حيث جاء سعر غرام الذهب اليوم مرتفعاً بمقدار ريال واحد عن سعر أمس الثلاثاء، مع ثبات حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية في المملكة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

نزل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 202.29 ريال (53.84 دولار) مقابل 202.48 ريال عند إغلاق أمس، بحسب منصة "gold-price- today" لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالمملكة) إلى 177.01 ريال (47.11 دولار) مقابل 177.18 ريال بنهاية تداولات أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 151.72 ريال (40.38 دولار) مقابل 151.87 ريال في آخر تعاملات أمس الثلاثاء.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118 ريالا (31.41 دولار) مقابل 118.12 ريال في ختام تعاملات الأمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية خلال التعاملات الصباحية، نحو 6291 ريالا (1674 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1416 ريالا (376.88 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية، في حين ارتفعت معادن أخرى من بينها النحاس والفضة.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.23% أو ما يعادل 3.88 دولار لتصل إلى 1671.94 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 05:54 صباحا بتوقيت جرينتش.

بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.11% تعادل 1.9 دولار لتصل إلى 1680.15 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.58% إلى 19.47 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم بنحو 2.17% إلى 2182.27 دولار، ونزل البلاتين بنسبة 0.31% إلى 919.15 دولار.

سعر الذهب مباشر في السعودية:

سعر غرام الذهب عيار 24 في السعودية: 201.10 ريال، ما يعادل (53.63 دولار).

سعر غرام الذهب عيار 22 في السعودية: 184.34 ريال، ما يعادل (49.16 دولار).

في حين جاء سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية: 175.97 ريال، ما يعادل (46.92 دولار).

وسعر غرام الذهب عيار 18 في السعودية: 150.83 ريال، ما يعادل (40.22 دولار).

وجاء سعر غرام الذهب عيار 14 في السعودية: 117.31 ريال، ما يعادل (31.28 دولار).

سعر شراء الذهب المستعمل اليوم في السعودية:

وارتفعت أيضاً أسعار شراء الذهب المستعمل اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية بالمملكة، وهي كالآتي:

سعر غرام الذهب عيار 24 مستعمل: من 185 حتى 188 ريالاً.

سعر غرام الذهب عيار 22 مستعمل: من 175 حتى 179 ريالاً.

سعر غرام الذهب عيار 21 مستعمل: من 160 حتى 170 ريالاً.

سعر غرام الذهب عيار 18 مستعمل: من 140 حتى 145 ريالاً.

سعر الذهب بالدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بالسعودية

وسجل سعر أونصة الذهب، اليوم الثلاثاء، في السعودية بالريال مقابل الدولار الأمريكي، كالآتي:

سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6255 ريالاً، ما يعادل (1668 دولاراً).

سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء: 6258 ريالاً، ما يعادل (1669 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

وجاء سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، بالأسواق المحلية، كالآتي:

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1689 ريالاً، ما يعادل (450 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1769 ريالاً، ما يعادل (471 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 1930 ريالاً، ما يعادل (514 دولاراً).