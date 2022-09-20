أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21 سبتمبر 2022- بكام سعر الذهب النهاردة

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21 سبتمبر 2022- تراجع سعر الذهب في مصر- تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21 سبتمبر 2022 تراجعاً خلال تعاملات السوق المحلية، بالتوازي مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21 سبتمبر 2022

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 1037 جنيها (53.84 دولار)، مقابل 1039 جنيها في ختام تعاملات أمس، بحسب منصة " egypt.gold-price-today " المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) إلى 907.21 جنيه (47.11 دولار)، مقابل 908.95 جنيه بنهاية تداولات أمس.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 777.61 جنيه (40.38 دولار)، مقابل 779.09 جنيه في آخر تعاملات الأمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 604.80 جنيه (31.41 دولار)، مقابل 605.95 جنيه بختام تداولات أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية نحو 32.244 ألف جنيه (1674 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7258 جنيها (376.88 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية، في حين ارتفعت معادن أخري من بينها النحاس والفضة.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.23% أو ما يعادل 3.88 دولار لتصل إلى 1671.94 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 05:54 صباحا بتوقيت جرينتش.

بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.11% تعادل 1.9 دولار لتصل إلى 1680.15 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.58% إلى 19.47 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم بنحو 2.17% إلى 2182.27 دولار، ونزل البلاتين بنسبة 0.31% إلى 919.15 دولار.