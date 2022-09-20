ارتفاع سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 21 سبتمبر 2022

شهد سعر الدولار اليوم في لبنان اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، قفزة خلال التعاملات المبكرة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث تم تداوله صباح اليوم، بتسعيرة تتراوح ما بين 39000 - 39100 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في لبنان

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الثلاثاء مسجلا ما بين 38900 - 39000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار، بعدما كان قد سجل عصرا تسعيرة تراوحت ما بين 38700 - 38800 ليرة لبنانيّة لكل دولار، بحسب موقع "lebanon24".

وذكر مصرف لبنان المركزي أن حجم التداول على منصة "Sayrafa" الجمعة الماضية بلغ 57 مليون دولار بمعدل 29600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

السلاح بديلا لـATM

وتعرضت المصارف اللبنانية لعمليات اقتحام مسلح واحتجاز رهائن في ظل احتياج المودعين لاستعادة مدخراتهم المجمدة في النظام المصرفي.

ومنعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات، ليصبح الكثير من السكان غير قادرين على دفع تكاليف الاحتياجات الأساسية.

ولم يتم تقنين وضع ضوابط على رؤوس الأموال، لكن المحاكم كانت بطيئة في إصدار أحكام لصالح المودعين الذين يحاولون الحصول على مدخراتهم عن طريق رفع دعاوى قضائية ضد البنوك، مما دفع البعض للبحث عن طرق بديلة للحصول على أموالهم.

وحثت جمعية مصارف لبنان السلطات على محاسبة المتورطين في "هجمات لفظية وجسدية" على البنوك وقالت إن البنوك نفسها لن تتساهل.

واعتُقل رجل الشهر الماضي بعد أن اقتحم بنكا في بيروت لسحب أموال من أجل علاج والده المريض، لكن أخلي سبيله بدون توجيه اتهام له بعد أن أسقط البنك دعواه القضائية ضده.