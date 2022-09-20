كم بلغت تكلفة جنازة الملكة إليزابيث الثانية ..؟- شهد العالم أجمع، والمملكة المتحدة، أكبر حدث تاريخي، وهو جنازة الملكة إليزابيث الثانية ، التي وافتها المنية بسلام في الثامن من سبتمبر 2022 عن عمر يناهز 96 سنة، لكن الحدث الذي استضاف المئات من قادة العالم قد كلف الاقتصاد البريطاني المتدهور المليارات من الدولارات، ولكن الأمر اللافت للنظر هو التكلفة العالية والضخمة التي رافقت جنازة الملكة إليزابيث الثانية ..؟، لذا حاول فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، عرض تكلفة جنازة الملكة إليزابيث الثانية.





كم بلغت تكلفة جنازة الملكة إليزابيث الثانية ..؟

على مدار الأحد عشر يومًا الماضية ، تدفق آلاف البريطانيين إلى الشوارع في لندن وأماكن أخرى للإشادة بالملكة الراحلة ، التي حكمت المملكة المتحدة لأكثر من 70 عامًا.

تكلفة جنازة الملكة إليزابيث الثانية

بينما يُقال إن العائلة المالكة هي من تتحمل تكلفة 10 أيام كاملة من أصل 11 يومًا من الحداد، فإن الجنازة الرسمية التي عقدت يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر 2022 ستتكلف حكومة المملكة المتحدة بتغطيتها وتقدر التكلفة أكثر من 6 ملايين جنيه إسترليني ، بحسب ضابط سابق في الأمن الملكي.

على الرغم من أن هذا الرقم يغطي النفقات الخاصة بالاستعدادات الأمنية للجنازة الرسمية لأفراد العائلة المالكة ، وتابوت الملكة ، والقادة المحليين والدوليين الذين يحضرون الجنازة ، إلا أن المبلغ لا يزال يمثل أحد أعلى المبالغ التي صرفت في يوم واحد في تاريخ المملكة المتحدة.





ومن الجدير بالذكر بأن جنازة الملكة إليزابيث الثانية شهدت واحدة من أكبر عمليات الشرطة في المملكة المتحدة ، حيث تعاونت وكالات المخابرات مع شرطة العاصمة في لندن والخدمة السرية لتوفير الحماية الكاملة للحدث التاريخي ، وهو ما يفسر التكلفة الباهظة للغاية للحدث التاريخي. جنازة.

في حين أن تكلفة جنازة يوم الاثنين لا تزال تثير العديد من التساؤلات فيما يتعلق بقدرة الاقتصاد البريطاني على تحمل مثل هذه النفقات الكبيرة ، في الوقت الذي يعاني فيه أسوأ تضخم منذ أكثر من 40 عامًا ، تجاوز 10 ٪ في أغسطس 2022 ، أشار الكثيرون إلى أن كان لفترة الحداد التي استمرت 12 يومًا تأثير أكثر تدميراً على المملكة المتحدة وشعبها.

وفقًا لـ AJ + ، كلفت وفاة الملكة الاقتصاد البريطاني حوالي 6.9 مليار دولار ، والتي لم تغطي فقط تكاليف الجنازة ، ولكن أيضًا تتويج الملك تشارلز الثالث ، ونفقات جميع التغييرات المتوقع حدوثها في البلاد خلال عصر جديد ، بما في ذلك وثائق السفر ، والعملات المعدنية ، وغيرها.

كما يُخشى أن يكون لتعطيل الأنشطة الاقتصادية في يوم الجنازة الرسمية تأثير سلبي على اقتصاد المملكة المتحدة. وأشار الخبراء إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6٪ في يونيو الماضي ، والذي ارتبط بالاحتفالات الوطنية بيوبيل الملكة البلاتيني والاحتفالات التي أقيمت خلال ذلك الشهر نتيجة لذلك.

تخشى التقديرات الحالية التي أوردتها فوكس بيزنس أن الإغلاق يوم الاثنين سيكلف الاقتصاد البريطاني حوالي 2.6 مليار دولار. ومع ذلك ، فقد توقعوا زيادة في السياحة نتيجة لشعبية الحدث ، والتي قد لا تكون مربحة بما يكفي لتعويض الخسائر.

تكلفة جنازة الملكة إليزابيث

قبل يومين فقط من وفاة الملكة ، تم تعيين رئيس وزراء جديد مع إعطاء الأولوية القصوى لمعالجة الانهيار الاقتصادي وأزمة الطاقة التي يُخشى أن تؤثر على ما يقرب من 70 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة هذا الشتاء ، بسبب حرب أوكرانيا وروسيا.

خلال شتاء عام 2022 ، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 27٪ في المملكة المتحدة ، مما يعني أن شتاء عام 2023 سيكون أكثر قسوة ، بالنظر إلى التغيرات من حيث توافر الغاز للدول الأوروبية ، بسبب العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.

في مايو الماضي ، ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء البلاد "لا يستطيعون تحمل تكاليف الطعام كل يوم" ، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع أعلى في الأشهر اللاحقة من العام.