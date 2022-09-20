بالصور للمرة الأولى منذ العدوان الأخير: استئناف تصدير أسماك غزة للضفة المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:27 م
20 سبتمبر 2022
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استأنف صيادو قطاع غزة اليوم الثلاثاء 20/9/2022، تصدير الأسماك لأسواق الضفة المحتلة.

ويأتي ذلك، للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير إلى الضفة الغربية، حيث تم تصدير 4 طن من السمك البحري وسمك المزارع.

ويتوقع الصيادون تصدير 20 طن شهريًا لأسواق الضفة.

وتوقف تصدير الأسماك من القطاع عقب العدوان الذي شنته "إسرائيل" على قطاع غزة في 5 - 7 أغسطس/ آب الماضي، الأمر الذي انعكس سلبيا على شريحة الصيادين التي تمثل مهنة الصيد مصدر رزقهم الوحيد.

ويعاني الصيادون في قطاع غزة من أوضاع اقتصادية صعبة جداً، وتوقف تصدير الأسماك تسبب بانعكاسات كبيرة على حركة الصيد.

ويعمل نحو 5 آلاف فلسطيني في مهنة الصيد ببحر قطاع غزة الذي يعاني ظروفاً إنسانية صعبة؛ بفعل حصار إسرائيلي مستمر منذ عام 2006.

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